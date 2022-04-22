Тех, кто ждет эвакуации, просят потерпеть.

В пятницу, 22 апреля, из-за опасности на маршрутах гуманитарных коридоров не будет.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Обращаюсь ко всем, кто ждет эвакуации: потерпите, пожалуйста, держитесь!", - добавила она, извещая о невозможности открыть коридоры для эвакуации граждан.

Как сообщалось, днем ранее украинская власть пробовала пробить гуманитарные коридоры из трех населенных пунктов на Херсонщине. Оккупанты не прекратили огонь, поэтому коридоры не открылись. К тому же один из оккупантов несмотря на указания своего начальства захватил в заложники старшего гуманитарной колонны Владимира Марчука, голову Нововоронцовской ОТГ с целью обмена его на пленных военных россиян.

Также не сработал гуманитарный коридор из Мариуполя. У точки сбора начался обстрел, из-за чего коридор пришлось закрыть.

На днях командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волина обратился к федеральному президенту и федеральному канцлеру Германии — Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Олафу Шольцу соответственно. Он попросил власти ФРГ помочь с организацией и проведением эвакуации из Мариуполя.

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