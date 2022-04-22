Оккупанты открыли гуманитарный коридор для сдачи в плен, который не нужен украинской стороне.

Российские оккупанты специально не выпускают гражданских, которые находятся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Таким способом враг создает дополнительное давление на защитников города с целью вынудить их сдаться.

О ситуации с "Азовсталью" подробно рассказала вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в личном Telegram-канале.

Сейчас на территории завода в Мариуполе находится около тысячи гражданских. Россияне открыли коридор для сдачи в плен украинских военных. Но как отметила Верещук, он Украине не нужен, так как защитники города не собираются складывать оружие.

Гуманитарный коридор для эвакуации гражданских — детей, женщин и пожилых людей — рашисты открывать не хотят. Они цинично прикидываются, что не понимают разницу между двумя вариантами коридоров. Это делается намеренно с целью создать дополнительное давление на украинских военных. Тем временем большинство официальных российских спикеров продолжают врать о якобы открытом коридоре, которым не хотят воспользоваться мирные граждане.

"Нам важно, чтобы международные СМИ четко понимали правду: россияне боятся штурмовать "Азовсталь", но при этом они сознательно и цинично не выпускают из "Азовстали" гражданских, пытаясь таким образом дополнительно давить на наших военных", — подчеркнула Верещук.

Министр в очередной раз призвала мировых лидеров помочь с организацией гуманитарного коридора из "Азовстали".

Напомним, 20 апреля гуманитарный коридор в Мариуполе не сработал. Вчера рашисты принялись активно обстреливать "Азовсталь", где скрывается множество мирных жителей. Президент Украины Владимир Зеленский допускает деблокаду города военным путем, но пока для этого недостаточно техники.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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