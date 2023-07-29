Битва за Крым не будет похожа на сражения в Запорожье и на Донбассе.

Операция по освобождению Крыма будет мало похожа на обычное сухопутное сражение и скорее будет напоминать битву за контроль над изолированным островом. Об этом пишет британское издание Sky News.

"Крымский полуостров остается самым большим внешнеполитическим трофеем Владимира Путина, и вряд ли он отдаст его без ожесточенной борьбы", – констатирует издание.

Отмечается, что Крым соединен с материковой частью Украины всего двумя сухопутными дорогами. Одна из них идет через узкий перешеек, а вторая и вовсе проложена через водную преграду и может быть легко перерезана разрушением моста. С учетом того, что россияне активно строят оборонительные укрепления на входе в Крым, украинским войскам будет сложно прорваться, считают британцы.

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Так, по словам эксперта в области разведки Луизы Джонс, возвращение Крыма будет больше похоже на захват острова, чем другой территории. Она считает, что с учетом описанных обстоятельств украинское наступление на Крым потребует значительной поддержки как военно-воздушных, так и военно-морских сил.

Эксперты аналитической группы RAND Corporation также признали, что вернуть Крым военным путем будет "сложно", но допустили, что украинцам будет легче, если они смогут блокировать Черноморский флот РФ с помощью морских дронов-камикадзе.

"Морские дроны могут позволить украинским силам блокировать Крым. Усиленные другим оружием, украинские силы могут помешать российским силам использовать его в качестве убежища, из которого можно атаковать материк или угрожать черноморскому судоходству. И несколько изолированные, российские силы в Крыму могут стать менее боеспособными", – говорят в RAND Corporation.

Перспектива освобождения Крыма – последние новости

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов на этой неделе заявил, что украинские силы зайдут на территорию Крыма уже "скоро". Правда, в апреле Буданов уверенно заявлял, что ВСУ зайдут на полуостров уже до конца весны.

Военный эксперт Александр Коваленко отметил, что регулярные взрывы в Крыму, которые происходят в последние месяцы – это необходимый подготовительный этап перед непосредственной атакой на сам полуостров. К тому моменту, когда ВСУ подойдут к Крыму, многочисленные военные объекты оккупантов там должны быть уничтожены.

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