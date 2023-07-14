В частности, запустать ATACMS можно из РСЗО HIMARS, отметил эксперт.

Американские дальнобойные ракеты ATACMS важны для освобождения Крыма украинской стороной, поскольку наши воины имеют побольше техники, которая может наносить удары такими боеприпасами.

Запустать ATACMS можно из реактивных систем залпового огня HIMARS, а также M270, которые уже есть у наших воинов, рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в эфире "FreeДом".

"Почему ATACMS нам так важны (для деоккупации Крыма - Ред.), потому что носителями этих ракет является реактивная система залпового огня HIMARS и M270. Такой техники у нас побольше, и соответственно мы имеем возможность более массированно наносить ракетные удары по вражеской военной инфраструктуре…", - отметил он.

Война в Украине - что стоит знать

После того, как российские оккупанты совершили полномасштабное вторжение в Украину, Киев отказался от политико-дипломатического пути освобождения захваченного РФ Крыма. Украинская сторона намерена силой деоккупировать Крым. Противники уже начали укреплять оборону на полуострове.

Глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес полагает, что армия Украины способна освободить Крым до конца года.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный говорил, что полуостров будет под контролем нашей страны, даже если против этого выступят союзники. Кроме того, он пообещал, что что-нибудь сделает, как только у него будут средства.

Справка УНИАН. Ракету ATACMS произвела американская компания Lockheed Martin. Это твердотопливная тактическая баллистическая ракета, ее класс: земля - земля. Дальность такой ракеты составляет приблизительно до 300 км.

Украинская сторона не раз говорила о том, что нуждается в дальнобойном оружии. Западные СМИ писали, что в администрации президента США Джо Байдена идути "тихие дебаты" насчет того, стоит ли предоставлять Киеву ракеты ATACMS.

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