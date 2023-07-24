Идет плановая работа по уничтожению вражеских объектов, отметил эксперт.

Взрывы в Крыму сейчас происходят, поскольку полуостров готовят к освобождению от российских захватчиков - ликвидируют, в частности, склады боеприпасов.

На территории временно оккупированного полуострова огромное число объектов, которые необходимо уничтожить, рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире канала "FreeДом".

"…сейчас действительно ведется плановая работа по уничтожению объектов, таких как склады с боеприпасами, горюче-смазочными материалами и не только и ряда других объектов. Да, это действительно правда", - заявил эксперт.

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По его словам, этот процесс идет, поскольку Крым - неотъемлемая часть Украины, которая временно оккупирована РФ.

"Следовательно, для создания предпосылок к освобождению полуострова необходимо провести определенный комплекс действий. Среди них и уничтожение подобного рода объектов", - добавил Коваленко.

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РФ захватила украинский Крым в 2024-м году, против незаконной аннексии выступил почти весь мир. После этого оккупанты начали превращать курортный полуостров в военную базу. Сначала Киев хотел вернуть свою территорию политико-дипломатическим путем, но все изменилось после того, как Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину.

В Крыму уже не раз звучали взрывы на военных объектах. В частности, 24 июля стало известно о мощной атаке дронами. Пособники россиян пожаловались на "прилет" в склад боеприпасов, размещенный в Джанкойском районе. С населенных пунктов, которые находятся возле того места, где произошло ЧП, была объявлена эвакуация. Кроме того, рядом было остановлено железнодорожное и автомобильное движение.

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