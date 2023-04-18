Сейчас глава ГУР все еще уверен, что ВСУ зайдут на полуостров весной.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заверил, что украинский план по освобождению оккупированного Крыма постепенно реализуется.

В интервью NV Буданов в очередной раз подтвердил свой прогноз относительно того, что ВСУ зайдут в Крым весной этого года. По его словам, до конца весны 2023 еще достаточно много времени. Впрочем, конкретики он избежал.

"У меня еще есть промежуток времени... У нас все идет по графику. Давайте посмотрим, как будут развиваться события в ближайшее время", - сказал Буданов, отметив, что других прогнозов по освобождению Крыма у него нет.

Прогнозы Буданова по войне

Кирилл Буданов не разбрасывается прогнозами относительно войны, но иногда озвучивает резонансные вещи. Большинство его прогнозов сбывались. Например, 29 октября он спрогнозировал, что операция по деоккупации Херсона продлится до конца ноября.

1 октября Буданов говорил, что зимой война стихнет, а весной Украина освободит свои территории. А в начале ноября заявил, что наступает решающий период войны. В декабре начальник ГУР МО также заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем – военной силой и дипломатией.

В разведке объясняли, что эти прогнозы базируются на разведданных, анализе обстановки на поле боя и международной ситуации.

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