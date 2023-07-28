Глава ГУР МО коротко высказался о деоккупации полуострова.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов высказался об освобождении временно оккупированного россиянами полуострова Крым.

Глава ГУР МО сказал в комментарии ТСН, когда украинские воины зайдут на территории Крыма. Чиновник коротко ответил на этот вопрос: "Скоро". Буданов не назвал точную дату деоккупации полуострова.

Стоит отметить, что Киев решил силой возвращать Крым после того, как Россия рано утром 24 февраля 2022 года осуществила полномасштабное вторжение на украинскую землю. До полномасштабного вторжения наша власть хотела деоккупировать полуостров политико-дипломатическим путем.

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На территории оккупированного полуострова уже много раз раздавались взрывы на военных объектах россиян, в частности, на аэродромах и полигонах. Кроме того, уже несколько раз был серьезно поврежден сооруженный оккупантами Крымский мост.

В конце июля военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил, что взрывы в Крыму сейчас происходят, поскольку полуостров готовят к освобождению от оккупантов - ликвидируют, в том числе склады боеприпасов.

Летом министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил мнение, что Вооруженные силы Украины вполне способны освободить Крым до конца года. По его словам, у войск РФ заканчивалось необходимое оснащение.

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