Применение тактического ядерного оружия на поле боя ничего не изменит.

Соединенные Штаты вмешаются в случае применения Россией ядерного оружия по Украине.

Об этом в эфире ABC News рассказал экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус.

Петреус констатировал, что сейчас российские войска проигрывают на поле боя, на что указывает немедленная попытка Кремля аннексировать украинские территории.

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В то же время он считает, что Европа "не сломается в вопросе поддержки Украины", даже если эта зима будет тяжелой из-за сокращения потока газа.

Также экс-глава ЦРУ прокомментировал угрозу применения Россией ядерного оружия.

"Все еще может стать хуже для Путина и России. И даже применение тактического ядерного оружия на поле боя ничего не изменит", - сказал он, добавив, что к ядерному шантажу все же надо относиться "серьезно".

В таком случае США и их союзники по НАТО "уничтожат все российские силы, которые мы сможем увидеть и опознать на поле боя в Украине, Крыму и Черном море".

"Это не останется без ответа. Однако (конфликт) не расширится - это не ядерное (оружие) против ядерного. Вы же не хотите вступать в ядерную эскалацию. Однако вы должны показать, что это никоим образом не будет приемлемым", - отметил Петреус.

Угроза ядерного удара России-что известно

21 сентября российский президент Владимир Путин вместе с объявлением в стране частичной мобилизации пригрозил Западу ядерным оружием.

Этому следовали попытки Кремля аннексировать захваченные украинские регионы. В этом контексте российские чиновники начали заявлять, что РФ применит ядерное оружие в случае посягательства на свою территорию.

Однако результатов псевдореферендумов мир не признает, а США и союзники согласились, что Украина должна деоккупировать захваченные Москвой территории.

Западные аналитики соглашаются с утверждением, что ядерный шантаж скорее свидетельствует о непростом положении, в котором оказалась армия России на поле боя.

Вместе с тем в украинской разведке допускают, что РФ может применить оружие массового уничтожения. США уже пригрозили "катастрофическими последствиями", если Путин на это решится.

Всего, по мнению Института изучения войны, существует только два варианта применения ядерного оружия: вдоль линии фронта и массированного удара по всей Украине. Однако ни один из них не даст России реального преимущества на поле боя, поскольку ВС РФ в нынешнем состоянии просто не способны вести бой в пораженной радиацией зоне, а сами удары не позволят полностью захватить Украину.

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