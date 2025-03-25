Враг поверил в собственную ложь о маленькой победоносной "СВО", которая ведется где-то на чужой территории.

Последние события в Белгородской области, где россияне потеряли контроль над двумя населенными пунктами, указывает на принципиальный просчет агрессора, который он повторяет далеко не впервые. Такое мнение в интервью "Украинскому радио" озвучил руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" (ВМС) Павел Лакийчук.

"Россияне делают большую ошибку, когда отделяют линию фронта от государственной границы. У нас нет границы с Россией, у нас есть одна сплошная линия фронта. Где-то она пролегает по нашей земле, а где-то совпадает с линией государственной границы. Где-то более активные боевые действия, а где-то менее активные", - заявил он.

По его словам, россияне сами себя убедили, что идет не полномасштабная война, а локализованная на украинской территории "СВО". Поэтому их войска оказались не готовыми к трансграничным атакам Сил обороны.

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"[События на Белгородщине] пока нельзя назвать рейдовыми действиями, но работа очень эффективна", - добавил Лакийчук.

События в Белгородской области

Как писал УНИАН, с 18 марта россияне жалуются на атаки Сил обороны Украины через линию государственной границы в Красноярузском районе Белгородской области. Сначала Минобороны России рассказывало о срыве украинской "провокации". Сорвали настолько успешно, что через несколько дней после этого россияне потеряли контроль над двумя населенными пунктами.

Сначала российские Z-блогеры пожаловались на "затруднительное положение" в белгородском пограничье, а позже сообщили о потере населенного пункта Демидовка. На следующий день после потери Демидовки россияне сообщили о потере контроля над соседним селом Поповка.

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