Официально ни Украина, ни РФ эту информацию пока не подтвердили.

ВСУ продолжают продвижение в приграничной полосе Белгородской области и взяли под свой контроль село Демидовка в Краснояружском районе. Об этом сообщают российские военные блогеры в Телеграм.

"Как нам сообщили, к сожалению, ВСУ зашли в Демидовку. Не закрепились. Идут бои", – пишет Z-блогер Кирилл Федоров.

Канал "Алекс Паркер Returns" уточняет, что Демидовка все же оккупирована украинскими силами. "Наши подразделения отступили", – добавляет он.

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С ним согласен военблогер Владимир Романов.

"Демидовка – временно оккупированная Украиной территория России. н.п. находится под контролем ВС Украины. Силы удерживающие н.п. просто вышли из него, в результате чего противник занял н.п. Так же был "пропущен" момент разминирования противником дороги к н.п. и момент, когда инженерная техника противника растащила "зубы дракона"", – пишет Романов и добавляет, что российские войска пытаются отбить село обратно.

Канал "Военный осведомитель" жалуется, что как и в случае с первыми днями в Курской области, ВСУ старательно держат режим тишины о проводимой операции, что не позволяет точно понять ситуацию на месте. По мнению автора канала, Украина серьезно настроена создать для россиян новую точку напряжения взамен практически полностью утерянного плацдарма в Курской области. В этой связи блогер ожидает переброски на Белгородчину новых украинских подкреплений.

В то же время некоторые российские Z-блогеры пытаются успокоить свою аудиторию и утверждают, что российские "пожарные части" провели успешную контратаку и отбили село назад.

При этом кадров объективного контроля (фото и видео) с места событий пока нет, поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения российских военблогеров невозможно. Генштаб ВСУ на данный момент не подтверждал захода украинских частей на территорию Белгородской области.

Ситуация в Белгородской области

Как писал УНИАН, с 18 марта российская сторона сообщает о боях на территории Краснояружского района Белгородской области. В частности Министерство обороны России отчиталось о срыве украинской "провокации" на фоне телефонных переговоров Трампа и Путина.

Вчера российские Z-блогеры заныли о "тяжелом положении" в белгородском приграничье и даже заявили об угрозе окружения российских подразделений в районе сел Графовка и Демидовка.

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