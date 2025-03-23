ВСУ заняли часть Белгородской области, если верить российским блогерам / коллаж УНИАН, фото УНИАН, facebook.com/GeneralStaff.ua

ВСУ продолжают продвижение в приграничной полосе Белгородской области и взяли под свой контроль село Демидовка в Краснояружском районе. Об этом сообщают российские военные блогеры в Телеграм.

"Как нам сообщили, к сожалению, ВСУ зашли в Демидовку. Не закрепились. Идут бои", – пишет Z-блогер Кирилл Федоров.

Канал "Алекс Паркер Returns" уточняет, что Демидовка все же оккупирована украинскими силами. "Наши подразделения отступили", – добавляет он.

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С ним согласен военблогер Владимир Романов.

"Демидовка – временно оккупированная Украиной территория России. н.п. находится под контролем ВС Украины. Силы удерживающие н.п. просто вышли из него, в результате чего противник занял н.п. Так же был "пропущен" момент разминирования противником дороги к н.п. и момент, когда инженерная техника противника растащила "зубы дракона"", – пишет Романов и добавляет, что российские войска пытаются отбить село обратно.

Канал "Военный осведомитель" жалуется, что как и в случае с первыми днями в Курской области, ВСУ старательно держат режим тишины о проводимой операции, что не позволяет точно понять ситуацию на месте. По мнению автора канала, Украина серьезно настроена создать для россиян новую точку напряжения взамен практически полностью утерянного плацдарма в Курской области. В этой связи блогер ожидает переброски на Белгородчину новых украинских подкреплений. 

В то же время некоторые российские Z-блогеры пытаются успокоить свою аудиторию и утверждают, что российские "пожарные части" провели успешную контратаку и отбили село назад. 

При этом кадров объективного контроля (фото и видео) с места событий пока нет, поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения российских военблогеров невозможно. Генштаб ВСУ на данный момент не подтверждал захода украинских частей на территорию Белгородской области.

Демидовка (в красном круге) расположена к востоку от города Сумы и к югу от плацдарма ВСУ на Курщине / карта deepstatemap.live

Ситуация в Белгородской области

Как писал УНИАН, с 18 марта российская сторона сообщает о боях на территории Краснояружского района Белгородской области. В частности Министерство обороны России отчиталось о срыве украинской "провокации" на фоне телефонных переговоров Трампа и Путина.

Вчера российские Z-блогеры заныли о "тяжелом положении" в белгородском приграничье и даже заявили об угрозе окружения российских подразделений в районе сел Графовка и Демидовка.

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