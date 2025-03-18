В Украине не сообщали о такой операции.

Министерство обороны России заявило о срыве "провокации", которую Украина якобы устроила накануне телефонного разговора президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Путина.

Российская сторона заявила, что с 05:50 до 18:45 подразделения Вооруженных сил Украины якобы совершили пять атак, пытаясь "вклиниться" в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье, которые находятся в западной части Белгородской области.

В сообщении говорится, что "для создания негативного фона вокруг запланированных на вечер переговоров" задействовали 200 украинских военнослужащих и 29 единиц военной техники:

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"Действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск "Север", огнем артиллерии и применением FPV-дронов все атаки отражены. Пересечения Государственной границы Российской Федерации не допущено".

Россия обвиняет Украину в попытке прорыва

Сегодня утром российские "военкоры" начали сообщать, что украинская армия якобы пошла в наступление на российскую территорию.

По их словам, Силы обороны начали стягивать технику и личный состав к участку границы, где сталкиваются Белгородщина и Курщина, чтобы прорваться в Краснояружский район.

Стоит отметить, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины не подтверждали эту информацию.

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