О начале наступления на него днем сообщал "военкор".

В сети сообщают, что украинская армия якобы взяла под свой контроль еще один населенный пункт в Белгородской области.

Российский "военкор" Владимир Романов, который ведет Telegram-канал "Romanov Лайт", вечером написал, что армия Российской Федерации потеряла расположенный в Краснояружском районе Белгородской области поселок Поповка. О начале наступления на этот населенный пункт он сообщал еще днем:

"Поповка, Краснояружский район, Белгородская область, временно оккупированная Украиной территория России. Населенный пункт перешел под контроль Вооруженных сил Украины".

Бои в Белгородской области

Как сообщал УНИАН, 18 марта российское минобороны обвинило Украину в попытке "сорвать переговоры" между РФ и Соединенными Штатами Америки с помощью атак на Белгородскую область.

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Тогда в РФ заявляли о попытке Вооруженных сил Украины "вклиниться" в направлении двух населенных пунктов региона. "Военкоры" писали об успехах украинских бойцов и потерях армии РФ.

Вечером 23 марта российские блогеры заявили, что под контроль Украины перешел поселок Демидовка. Стоит отметить, что в Генеральном штабе Вооруженных сил страны не заявляли о новых операциях на территории России.

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