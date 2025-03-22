Лучше создавать буферную зону на российской территории, заявил полковник запаса.

Украинские войска в Белгородской области создают следующую буферную зону на границе с Россией. Такое мнение высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 канала.

"Это правильный шаг со стороны украинских сил, учитывая географию местности. Зайдя на несколько километров вглубь Белгородской области можем улучшить наше оборонительное состояние, - заявил он. - Лучше создавать буферную зону на российской территории, так, как аналогично была создана такая зона на Курском направлении".

Свитан добавил, что одна из задач ВСУ сейчас - закрепиться и начать создавать зону безопасности, уничтожая российские военные объекты на глубине 15 - 25 километров.

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"Когда россияне рисовали основную задачу так называемой "СВО" - "денацификация" и "демилитаризация", то не думали, что украинские силы начнут ее выполнять на российской территории", - заявил эксперт.

Он также выразил мнение, что ВСУ должны расширять свое присутствие не только в Курской и Белгородской областях, а и проводить подобную операцию на третьем направлении: Чернигов - Брянская область в сторону Клинцов и трубы нефтепровода "Дружба".

Прорыв ВСУ в Белгородскую область РФ - актуальное

Напомним, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко заявил, что россияне стягивают свои ресурсы к передовой, вероятно, опасаясь ослабления собственных позиций, что могло бы вызвать контрнаступление ВСУ:

"Эта тактика может быть связана со страхом россиян относительно возможных локальных операций Украины, подобных той, что была проведена в районе Белгородщины. Это заставляет их тянуть все доступные силы и технику к фронту. С другой стороны, они опасаются, что ВСУ могут провести военную операцию где угодно на приграничных территориях России. Это может ослабить позиции РФ на международной арене во время переговорных процессов".

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