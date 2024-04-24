Будущие удары украинских беспилотников могут вывести из строя большую часть российских нефтеперерабатывающих мощностей и вызвать критические ограничения.

Атаки украинских дронов и недавние наводнения снизили еженедельную переработку российской нефти до 11-месячного минимума. Однако такой показатель все еще не критичен для экономики страны-агрессора.

Как сообщает ISW со ссылкой на Bloomberg, по состоянию на середину апреля, Россия перерабатывала 5,22 миллиона баррелей сырой нефти в сутки, что на 10 тыс. баррелей меньше среднего показателя в начале апреля.

При этом с января РФ перерабатывает 1,23 млн баррелей сырой нефти в день на НПЗ, которые Украина ранее атаковала дронами. Это на 280 тыс. баррелей в день меньше, чем до начала ударов ВСУ в конце января 2024 года. По состоянию на 2 апреля атаки украинских беспилотников вывели из строя 14% всех нефтеперерабатывающих мощностей в России.

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Наводнение в Оренбургской области 7 апреля привело к выводу из строя Орского нефтеперерабатывающего завода, но Reuters писало, что 23 апреля этот НПЗ уже возобновил работу в полном объеме.

"Уменьшение российских нефтеперерабатывающих мощностей, вероятно, заставило Россию в начале апреля импортировать бензин из Казахстана и Беларуси, чтобы решить проблему дефицита и попытаться предотвратить рост внутренних цен на бензин. Хотя нет никаких признаков того, что ограничение производства российского бензина является существенным для стоимости на международном рынке", - отметили аналитики.

В то же время российские чиновники добавляют, что сокращение первичной переработки нефти в этом году приведет к росту объемов экспорта сырой нефти, ведь Россия не сможет перерабатывать столько, сколько обычно.

"Будущие удары украинских беспилотников могут вывести из строя большую часть российских нефтеперерабатывающих мощностей и вызвать критические ограничения в российской нефтепереработке, которые начнут существенно влиять на производство дистиллятов в России. Однако украинские удары с беспилотников еще не имели значительного влияния на российское нефтеперерабатывающее производство или на внутренние российские или международные поставки сырой нефти и дистиллятов", - подытожили эксперты.

Удары по НПЗ в России: это стоит знать

Эксперт Константин Криволап заявил, что украинские атаки охватили 50% нефтеперерабатывающих заводов России. В связи с этим производство топлива в РФ упало на 15% и страна-агрессор была вынуждена закупать бензин из Беларуси и Казахстана.

В свою очередь военно-политический обозреватель Александр Коваленко говорит, что атаки по НПЗ в России могут быть одним из нелинейных решений противостоять активному применению Россией авиабомб.

Идея ударов по нефтеперерабатывающим заводам на территории России заключается в осуществлении давления на Путина. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко.

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