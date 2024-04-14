Последние данные свидетельствуют о том, что производство топлива в России упало на 15%.

Украинские атаки охватили 50% нефтеперерабатывающих заводов России. Такую цифру приводит эксперт Константин Криволап.

"Я не поленился, сделал себе табличку, в которую добавил все эти заводы, уточнил производственную мощность. Если посмотреть суммарную производственную мощность этих предприятий и объектов, которые мы поразили, то получается, что поражено более 50% российской нефтянки. Это не значит, что на 50% уменьшились мощности, потому что уровень повреждения разный на всех этих НПЗ. Но то, что охвачено 50% НПЗ – это факт", – рассказал он в интервью УНИАН.

По его словам, последние данные свидетельствуют о том, что производство топлива в России упало на 15%. Москва это компенсирует за счет бензина из Беларуси и Казахстана.

Криволап отметил, что, несмотря на все заявления американцев о том, что наносить удары по российским НПЗ нельзя, такие атаки должны продолжаться.

"Уничтожение российских НПЗ никак не связано с ценами на нефть на мировом рынке. Такие заявления, скорее всего, связаны с политикой Салливана (советник президента США по национальной безопасности, – УНИАН) о том, что не надо "дразнить" Россию. Но он не жил в этих условиях и не имел дела с хулиганами и бандитами. Я из своего глубокого детства точно знаю, что если ты дашь им послабление, то будешь получать и дальше", – констатировал эксперт.

Атаки по российским НПЗ: последние новости

В Международном энергетическом агентстве (МЭА) считают, что шквал атак украинских БПЛА на российские нефтеперерабатывающие заводы может подорвать глобальные рынки нефтепродуктов. Отмечается, что если поврежденные НПЗ или блоки остановятся для ремонта на четыре-восемь недель, то это может привести к "значительной потере" российского экспорта нефтепродуктов.

Против атак по российским НПЗ выступают и в США. В частности, в Пентагоне нефтеперерабатывающие заводы назвали "гражданскими целями". Примечательно, что ранее глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя этот вопрос, заявил, что у Байдена обеспокоены тем, как атаки по российским НПЗ повлияют на мировые энергетические рынки.

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