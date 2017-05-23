Волонтер о россиянах: если начнется какая-то нестабильность в Украине, они двинутся дальше

Известный волонтер и блогер Роман Синицын считает, что если в Украине случится серьезный политический или экономический кризис, Россия попытается завоевать ее военным методом. Такое мнение он высказал в интервью "Апострофу".

"Если только начнется какая-то нестабильность, они двинутся дальше", — говорит волонтер. Он отмечает, что Россия формирует армии, батальонные группы, создает новые армии у границы с Украиной, постоянно проводит учения. Волонтер считает, что Россия "играет в долгую", может ждать и год, и три.

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Синицын указывает, что так уж исторически сложилось, что Россия всегда хотела завоевать Украину, и она от этого не отступится.

По словам волонтера, для того, чтобы обезопасить Украину, нужна сильная, боеспособная армия и нормальный патриотический народ. Он считает, что таких в Украине сейчас около 30 процентов, 40% людей все равно, а еще 30% — это какая-то явная или скрытая "вата".