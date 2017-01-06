В "ДНР" признали мощь ВСУ на Донбассе: могут начать наступление на разных участках фронта
Главарь "ДНР" Александр Захарченко признал, что ВСУ способны начать наступление на Донбассе. Но в то же время он снова пригрозил, что в таком случае армия "республики" захватит Киев.
Об этом он заявил неким "иностранным" журналистам в интервью, передает ОстроВ.
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Сначала Захарченко признал, что "военная ситуация на линии разграничения на территории Донецкой народной республики сложная". Более того, главарь "ДНР" прямо выразил опасения, что "на сегодняшний момент те части и подразделения, которые сконцентрированы на передовой, с уверенностью позволят Украине начать несколько наступательных операций на разных участках фронта".
Кроме того, террорист заявил, что в случае наступления украинской армии, он, скорее всего, будут "разговаривать в Украине об Украине в Киеве".
Ранее главарь боевиков так называемой ДНР Александр Захарченко заявил, что боевикам необходимо завоевать Великобританию.