В "ДНР" признали мощь ВСУ на Донбассе: могут начать наступление на разных участках фронта

10:22, 06 января 2017
Война
39025 7

Главарь "ДНР" Александр Захарченко признал, что ВСУ способны начать наступление на Донбассе. Но в то же время он снова пригрозил, что в таком случае армия "республики" захватит Киев.

Захарченко опять грозится, но в то же время признает проблемы в

Об этом он заявил неким "иностранным" журналистам в интервью, передает ОстроВ.

Читайте такжеКобзон "сдал" главаря "ДНР": он в Москве

Сначала Захарченко признал, что "военная ситуация на линии разграничения на территории Донецкой народной республики сложная". Более того, главарь "ДНР" прямо выразил опасения, что "на сегодняшний момент те части и подразделения, которые сконцентрированы на передовой, с уверенностью позволят Украине начать несколько наступательных операций на разных участках фронта". 

Кроме того, террорист заявил, что в случае наступления украинской армии, он, скорее всего, будут "разговаривать в Украине об Украине в Киеве". 

Ранее главарь боевиков так называемой ДНР Александр Захарченко заявил, что боевикам необходимо завоевать Великобританию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДНР#война#Захарченко