В "ДНР" признали мощь ВСУ на Донбассе: могут начать наступление на разных участках фронта

Об этом он заявил неким "иностранным" журналистам в интервью, передает ОстроВ.

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Сначала Захарченко признал, что "военная ситуация на линии разграничения на территории Донецкой народной республики сложная". Более того, главарь "ДНР" прямо выразил опасения, что "на сегодняшний момент те части и подразделения, которые сконцентрированы на передовой, с уверенностью позволят Украине начать несколько наступательных операций на разных участках фронта".

Кроме того, террорист заявил, что в случае наступления украинской армии, он, скорее всего, будут "разговаривать в Украине об Украине в Киеве".

Ранее главарь боевиков так называемой ДНР Александр Захарченко заявил, что боевикам необходимо завоевать Великобританию.