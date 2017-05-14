Порошенко настаивает на развертывании миротворческой миссии на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко настаивает на развертывании миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я бы очень хотел, чтобы была поддержана моя идея о введении миротворцев. Они (боевики – УНИАН) испугались, когда они увидели, что идея миротворцев начинает находить поддержку, был организован подрыв СММ ОБСЕ, где погиб американский наблюдатель, парамедик», - заявил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб на подконтрольной боевикам "ЛНВ" территории. Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое были ранены. Погибший был гражданином США, ранены - наблюдатели из Германии и Чехии.