СМИ показали момент взрыва авто ОБСЕ на Донбассе (видео)

Журналисты показали момент взрыва авто ОБСЕ на территории Луганской области. Соответствующее видео с камеры наблюдения опубликовало издание "Радио Свобода".

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На записи зафиксирован момент, когда во время проезда транспортного средства, перевозившего наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины, на территории Луганской области, которую контролируют поддерживаемые Россией боевики, взорвалась придорожная бомба.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, раненые - наблюдатели из Германии и Чехии. Подрыв автомобиля прокуратурой квалифицирован как теракт.