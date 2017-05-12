На Луганщине в "серой зоне" задержали боевика, вероятно пытавшего украинских военных (фото)

На Луганщине сотрудники СБУ и военные задержали вооруженного боевика террористической организации «ЛНР». Когда мужчиуы в камуфляже нейтрализовали в так называемой серой зоне в районе села Сокольники Новоайдарского района, у него при себе был ручной пулемет Калашникова и три снаряженных магазина к нему. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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Со слов задержанного, он по заданию главарей одного из незаконных вооруженных формирований «ЛНР» должен был обстрелять блокпост украинских военных. Сотрудники спецслужбы установили, что боевик является уроженцем Лисичанска и присоединился к террористическому батальону «Призрак» еще в 2014 году. После освобождения города украинскими военными он «переехал» в Изварино, где находился в составе других террористических бандформирований «Казачья бригада» и казачий батальон «Ярга».

«Задержанный сообщил, что неоднократно участвовал в боевых столкновениях с силами антитеррористической операции. Информация, полученная СБ с открытых источников, свидетельствует о возможной причастности боевика к пыткам украинских военных, захваченных террористами», - сообщили в СБУ.

Сейчас открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления.