Главарь "ДНР" "сдал" украинским военным Амвросиевку и Донецк (видео)

Во время празднования так называемого "дня республики" главарь "ДНР" Александр Захарченко назвал оккупированными Амвросиевку и Донецк, которые находятся на подконтрольной боевикам территории.

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Так, Захарченко перечислил контролируемые Украиной города Донецкой области, в их числе назвал Амвросиевку и Донецк. Главарь "ДНР" признал, что эти города находятся "под временной оккупацией".

Как сообщал УНИАН, ранее главарь боевиков заявил, что его прабабушка "прошла Рейкьявик".