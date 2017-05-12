Главарь "ДНР" "сдал" украинским военным Амвросиевку и Донецк (видео)
11:57, 12 мая 2017Курьёзы
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Главарь "ДНР" признал, что Донецк и Амвросиевка находятся "под временной оккупацией".
Во время празднования так называемого "дня республики" главарь "ДНР" Александр Захарченко назвал оккупированными Амвросиевку и Донецк, которые находятся на подконтрольной боевикам территории.
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Так, Захарченко перечислил контролируемые Украиной города Донецкой области, в их числе назвал Амвросиевку и Донецк. Главарь "ДНР" признал, что эти города находятся "под временной оккупацией".
Как сообщал УНИАН, ранее главарь боевиков заявил, что его прабабушка "прошла Рейкьявик".
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