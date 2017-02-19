Российская сторона в СЦКК пока не дает гарантий прекращения огня возле Авдеевки - Жебривский

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

«На 11:00 бригада электромонтажников и саперов с нашей стороны готова приступить к восстановлению линии электропередачи, однако российская сторона в СЦКК пока не предоставляет письменных гарантий прекращения огня», - написал он.

Также, по данным Жебривского, координационный центр работает над восстановлением связи в Авдеевке как мобильной, так и стационарной.

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Как сообщал УНИАН, вечером 18 февраля из-за обстрелов со стороны боевиков произошло повреждение высоковольтной линий электропередач, вследствие чего Авдеевка осталась без электроснабжения. Также временно прекращено водоснабжение города.

Теплоснабжения Авдеевки, по данным ГСЧС, осуществляется в штатном режиме за счет Авдеевского коксохимического завода (температура воздуха в квартирах 20-25 градусов).