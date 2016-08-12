Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Луганщине увеличение нарушений "режима тишины" почти в пять раз
15:26, 12 августа 2016Война
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатирует увеличение этой неделе нарушений «режима тишины» в Луганской области.
Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг на брифинге.
«Было значительно увеличено количество нарушений в Луганской области - 979 по сравнению с 209, что происходило на прошлой неделе»,- сказал он.
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По словам Хуга, в среду наблюдатели СММ ОБСЕ зарегистрировали более 130 взрывов вблизи моста в Станице Луганской.
«Примерно 40% зарегистрированных нарушений происходят между 20-ю часами вечера и 8-ю утра»,- добавил первый заместитель председателя СММ.
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