США в годовщину чудовищного обстрела оккупантами Мариуполя призвали РФ вывести свои силы с Донбасса

Сегодня пятая годовщина обстрела контролируемыми Россией боевиками жилых домов в Мариуполе.

В Соединенных Штатах Америки призывают Российскую Федерацию вывести ее силы из оккупированного Донбасса.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в микроблоге Twitter.

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«Пять лет назад в этот день в результате обстрела Мариуполя подконтрольными России боевиками 30 человек погибли и более 100 получили ранения. Россия не выполнила свои обязательства по Минским соглашениям и продолжает разжигать гуманитарный, экономический и экологический кризис», - заявили американские дипломаты.

«Россия должна осуществить настоящее прекращение огня, отвести свои силы, поддержать вывод незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины, и уважать международно признанные границы и суверенитет Украины», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, утром 24 января 2015 года террористы из реактивной системы залпового огня «Град» обстреляли восточные жилые кварталы Мариуполя. Погибло более 30 человек, более 100 были ранены. В результате обстрела были повреждены 55 многоэтажных домов, в 11 из них было прямое попадание ракет.

Позже в СБУ заявили, что контрразведка спецслужбы ликвидировала российско-террористическую группировку, которая 24 января обстреляла кварталы в Мариуполе.