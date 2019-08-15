На волю выходит корректировщик огня по Мариуполю

Кирсанов выйдет на волю по "закону Савченко".

15 августа выходит на свободу Валерий Кирсанов, корректировщик огня террористов по микрорайону Восточный в Мариуполе.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

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"Осужденный на 9 лет подонок Кирсанов, корректировщик огня по микрорайону Восточный в Мариуполе, сегодня выходит на свободу. Он отбывал наказание по приговору суда от 18 июня 2019 года, но по "закону Савченко" сегодня выходит на свободу", - говорится в сообщении.

"И кричать уже поздно, кричать нужно было, когда этот позорный закон по имеющейся информации лоббировала группа "воров в законе" и лидеров преступных организаций, а сегодня виновный в убийстве 31 мирного жителя Мариуполя и ранении 117 наших граждан выходит на волю. Мы все вместе несем ответственность за этот закон, потому что тогда, когда правоохранители выступили против этого, никому это было не нужно, просто сделали вид, что не услышали", - добавил Аброськин.

Ранее задержанный СБУ гражданин Украины Валерий Кирсанов, который корректировал огонь по Мариуполю, сообщил, что обстрел велся российской артиллерией.