цей матеріал доступний українською

Украина не готова к переговорам с боевиками ОРДЛО - Зеленский

19:19, 17 июня 2019
Война
2117 2
Украина будет продолжать действовать в минском формате, подчеркнул Зеленский / фото АП

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не готова к переговорам с боевиками ОРДЛО, а будет продолжать действовать в рамках Минского процесса.

Читайте такжеВ Раде ответили на призыв главаря "ДНР" к прямым переговорам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции в Париже.

«Мы не готовы к диалогу с «сепаратистами» ... Мы готовы действовать в минском формате, мы готовы в минском формате продолжать отношения», - заявил он.

Также Зеленский отметил, что Украина готова прекратить огонь на Донбассе.

Ранее сообщалось, что новоназначенный начальник Генерального штаба Вооруженных сила Украины Руслан Хомчак выступает против переговоров с боевиками на оккупированном Донбассе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс#ДНР#боевики#ЛНР#переговоры#Владимир Зеленский