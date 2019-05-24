Хомчак выступает против переговоров с боевиками на Донбассе

Начальник Генштаба отметил, что он не является переговорщиком, у него другие должностные функции.

Новоназначенный начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак выступает против переговоров с боевиками на оккупированном Донбассе.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

Отвечая на вопрос, как он относится к возможности переговоров с боевиками так называемых «ДНР» и «ЛНР», Хомчак сказал: «Я против всяких переговоров, я военный человек».

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«Я начальник Генерального штаба - у меня функции совсем другие, я не переговорщик. Пусть переговорщики говорят - это Министерство иностранных дел, остальные, есть те структуры, которые должны вести переговоры. Я умею управлять, готовить ВСУ ко всем возможным угрозам, к адекватному реагированию, причем с минимальными потерями», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Хомчака начальником Генштаба ВСУ вместо Виктора Муженко.

Хомчак родился в июне 1967 года, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, с 2016 года занимал должность начальника штаба Сухопутных войск ВСУ.