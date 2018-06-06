Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали более 170 взрывов на Донбассе

Большинство нарушений перемирия зафиксированы в Донецкой области.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали более 170 взрывов в Донецкой и Луганской области.

Об этом говорится в отчете за период с 19:30 4 июня до 19:30 5 июня, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, однако меньше взрывов (около 170 против около 180 взрывов)", - говорится в отчете.

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В частности, в Донецкой области наблюдатели зафиксировали огневую активность в районе Донецкой фильтровальной станции, Майорска, шахты Октябрь, Светлодарска, Дебальцево и Ясиноватой.

Отдельно сказано, что при запуске беспилотного летательного мини-аппарата в районе западной части Зайцево (подконтрольна правительству Украины, в 62 км северо-восточнее Донецка), наблюдатели СММ услышали около 20 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии около 50-70 со стороны юга от их позиций. По оценке миссии, выстрелы вероятно были направлены в сторону беспилотника. Представителям СММ удалось приземлить беспилотник, который не был поврежден. Через несколько минут двое военнослужащих Вооруженных сил Украины подошли к наблюдателям и извинились за выстрелы в сторону беспилотника СММ. Представители СММ затем покинули этот район.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений прекращении огня, в то же время задокументировав больше взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (три взрыва против одного)", - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, ранее Совет безопасности Организации Объединенных Наций принял заявление с призывом ко всем сторонам вооруженного конфликта добиться немедленного прогресса в выполнении Минских соглашений.