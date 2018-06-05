В МинВОТ сообщили о мощном бое возле Донецкой фильтровальной станции

02:41, 05 июня 2018
Война
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В районе Донецкой фильтровальной станции продолжается мощный бой / фото wikimapia.org

Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на странице в Twitter.

"В районе Донецкой фильтровальной станции продолжается мощный бой, судя по взрывам, есть попадание в помещения, персонал укрывается в бомбоубежище", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 3 июня наиболее активные боевые действия в зоне проведения операции Объединенных сил продолжались в районах населенных пунктов Авдеевка, Новотороїцьке, Гнутове, Лебединское.

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Теги: #Донбасс#ДФС