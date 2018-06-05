В МинВОТ сообщили о мощном бое возле Донецкой фильтровальной станции
02:41, 05 июня 2018Война
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В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий сообщили о боевых действиях возле ДФС.
В районе Донецкой фильтровальной станции продолжается мощный бой / фото wikimapia.org
Вечером, 4 июня, в районе Донецкой фильтровальной станции в зоне ООС были слышны взрывы с признаками ожесточенного боя.
Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на странице в Twitter.
"В районе Донецкой фильтровальной станции продолжается мощный бой, судя по взрывам, есть попадание в помещения, персонал укрывается в бомбоубежище", – говорится в сообщении.
КП #Вода_Донбасу: На даний момент в районі Донецької фільтрувальної станції триває потужний бій, судячи з вибухів, є потрапляння в приміщення, персонал переховкється у бомбосховищі.— МТОТ (@mtot_gov_ua) June 4, 2018
Как сообщал УНИАН, 3 июня наиболее активные боевые действия в зоне проведения операции Объединенных сил продолжались в районах населенных пунктов Авдеевка, Новотороїцьке, Гнутове, Лебединское.
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