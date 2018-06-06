Совбез ООН принял заявление по обострению на Донбассе

В Совбезе обеспокоены обострением ситуации безопасности на Донбассе.

Совет безопасности Организации Объединенных Наций одобрил заявление с призывом ко всем сторонам вооруженного конфликта добиться немедленного прогресса в выполнении Минских соглашений.

Соответствующее заявление огласил от имени всех членов Совбеза ООН председательствующий на заседании, постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя, которое транслировалось на сайте организации.

Российский посол сказал, что после консультаций со всеми членами Совбеза, он был уполномочен зачитать заявление от имени Совета безопасности ООН.

В тексте документа не сказано ни слова об ответственности России за ситуацию на Донбассе.

В частности, он заявил, что «Совет безопасности выражает серьезную обеспокоенность по поводу недавнего ухудшения ситуации в области безопасности на востоке Украины, и о её серьезном влиянии на гражданское население».

«Совет безопасности осуждает постоянные нарушения режима прекращения огня, особенно применение тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями», - говорится в заявлении и отмечается, что из-за применения этого вооружения трагически гибнут люди, в том числе среди гражданского населения.

Читайте такжеВоенный фельдшер сорвал штурм террористов под Луганском и уничтожил огневую точку противника

В заявлении сказано, что Совбез ООН призывает реализовать «обязательства по разведению сил и средств и немедленно отвести тяжелое вооружение согласно соответствующим положениям Минских соглашений».

Также члены Совбеза приветствуют работу агентств ООН с целью улучшения гуманитарной ситуации на востоке Украины. В заявлении говорится о необходимости активизации усилий с целью облегчения страдания гражданского населения, пораженного конфликтом.

Вместе с тем, Совет безопасности ООН выразил полную поддержку работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и призвал все стороны способствовать деятельности миссии, включая предоставление безопасного и защищенного доступа наблюдателям на территории всей Украины для выполнения возложенных на миссию задач, а также гарантировать безопасность её персонала и защиту её снаряжения.

При этом, члены Совбеза вновь повторили полную поддержку суверенитету, территориальной целостности Украины, подчеркнув необходимость строгого соблюдения резолюции 2202 (2015), которой был одобрен Комплекс мероприятий по выполнению Минских соглашений.

«Совет безопасности ООН призывает все стороны возобновить обязательства по мирному процессу и ввести все меры, согласованные в «нормандском формате» и Трехсторонней контактной группой для того, чтобы добиться немедленного прогресса в выполнении Минских соглашений», - подчеркивается в заявлении.

Также Совет безопасности вновь подтвердил полную поддержку резолюции 2166 (2014), которая касается катастрофы самолета рейса MH17.