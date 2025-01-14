Важно проверять не только цену авиабилета, но и близость аэропорта к пункту вашего назначения, а также доступность общественного транспорта на этом направлении.

Что туристы только не делают, чтобы как можно больше сэкономить на отдыхе. Однако довольно часто, купив соблазнительно дешевые билеты у популярного лоукостера, можно с ужасом обнаружить, что аэропорт вашего прибытия будет расположен в какой-то глуши, выбраться из которой можно будет только за большие деньги.

Вот почему всегда важно проверять не только цену авиабилета, но и близость аэропорта к пункту вашего назначения, а также доступность общественного транспорта на этом направлении.

Например, нередко туристам, летящим в Милан, предлагают аэропорт Бергамо, до которого еще добираться 45 километров. Или же немецкий аэропорт Франкфурт-Хан, от которого добираться до самого Франкфурта 120 километров и бюджетного прямого транспорта между ними практически нет.

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Чтобы упростить туристам задачу, эксперты издания Daily Mail выбрали 12 замечательных городов Европы, до которых можно просто, быстро и, главное, бюджетно добраться из аэропорта.

Самые доступные аэропорты Европы

Международный аэропорт Гибралтар, Великобритания: всего 500 метров от центра города. Международный аэропорт Пиза, Италия: до знаменитой "падающей" башни отсюда чуть более 3 километров, которые легко можно проехать на электричке. Таллинский аэропорт имени Леннарта Мери, Эстония: расположен всего в 4 километрах от центра города, куда курсирует прямой трамвай прямо от дверей аэродрома. Международный аэропорт Лиссабона Портела имени Умберту Делгаду, Португалия: до центра португальской столицы отсюда можно добраться всего за 20 минут на метро по цене менее 2 евро. Аэропорт Вильнюс, Литва: расположен всего в 7 километрах от центра столицы, куда можно легко добраться как на поезде, так и на автобусе всего за 1 евро. Аэропорт Зальцбург имени В. А. Моцарта, Австрия: всего за 20 минут до центра города можно доехать на общественном автобусе. Аэропорт Малага – Коста-дель-Соль, Испания: до центра Малаги отсюда можно доехать всего за 12 минут на поезде. Аэропорт Рига, Латвия: хотя аэродром расположен аж в 13 километрах от центра города, туда можно добраться на шатле всего за 25 минут и 4 евро. Международный аэропорт Порту имени Франсишку Са Карнейру, Португалия: 11 километров между аэропортом и центром города можно преодолеть на метро менее чем за полчаса всего за 2 евро. Международный аэропорт Краков-Балице имени Иоанна Павла II, Польша: всего за 20 минут можно доехать из аэропорта до жд-вокзала Кракова на поезде. Аэропорт Копенгагена – Каструп, Дания: за 15 минут можно добраться на метро до центра датской столицы. Аэропорт Берлин – Бранденбург имени Вилли Брандта, Германия: он хоть и расположен в 18 километрах от немецкой столицы, это расстояние можно легко преодолеть всего за полчаса на поездах, которые курсируют каждый 15 минут.

Как сообщал УНИАН, ранее туристка случайным образом забронировала самый дешевый рейс и внезапно открыла волшебную скрытую жемчужину Италии.

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