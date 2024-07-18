В любом путешествии можно придумать, как сэкономить – главное не слишком сильно себя ограничивать, чтобы отпуск не потерял смысл.

На фоне глобальной нестабильности и роста цен по всему мира путешествия обходятся все дороже. Однако поскольку большинство туристов все еще не готовы отказываться от поездок, они ищут всевозможные способы, как сэкономить на их организации.

Эксперты издания Condé Nast Traveler назвали почти два десятка золотых правил, которые помогут туристам организовать доступное по финансам путешествие.

1. Говорите с местными жителями. Пообщавшись с ними, вы узнаете об их любимых местах, которые довольно часто гораздо более доступны по цене, чем распиаренные туристические локации с завышенными ценами. Если не хотите общаться с людьми на улицах, всегда можно попросить совет у хозяина жилья, в которым вы остановились, или на стойке регистрации в отеле.

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2. Пакуйте вещи разумно. Авиакомпании все чаще стали завышать цены на багаж, потому все больше туристов стараются уместить в ручную кладь как можно больше вещей. Существует множество советов и подсказок, как эффективно упаковывать вещи, но большинство опрошенных изданием экспертов согласны с тем, что лучше всего свернуть одежду до минимально возможного размера: это экономит место и не дает одежде мяться.

3. Не платите за места в самолете. Точно так же авиакомпании часто просят путешественников платить за выбор мест на рейсах. Но как бы приятно ни было сидеть рядом с другом в долгом перелете, большинство пассажиров на самом деле больше склонны смотреть фильмы, слушать подкасты или читать в дороге, поэтому дополнительная плата не имеет большого значения.

4. Бронируйте авиабилеты стратегически. Есть много полезных советов и лайфхаков, как найти более дешевые авиабилеты, например, планируя вылет и покупая билеты в определенные дни недели. Кроме того, тристам советуют присоединяться к программам лояльности разных авиакомпаний и отслеживать скидки на авиабилеты.

5. Путешествуйте в непиковые периоды. Естественно, пик цен приходится на школьные каникулы и летние месяцы, когда все хотят путешествовать. Так что по возможности выбирайте путешествие в межсезонье, чтобы получить более выгодную стоимость поездки.

6. Не игнорируйте турагентов. В наши дни большинство туристов склонны бронировать поездки самостоятельно, но в некоторых случаях турагенты на самом деле предлагают более выгодные цены. Главное не забывать сравнивать цены.

7. Думайте нестандартно о размещении. Бронирование жилья может оказаться сложной задачей с точки зрения бюджета. Конечно, Airbnb предлагает множество вариантов, удобных для кармана, но если вы хотите сэкономить, лучше внимательно отнестись к расположению жилья: проживание в центре города всегда обойдется дороже, чем проживание где-нибудь на окраине или в менее известном районе (просто убедитесь, что есть хорошее сообщение с основными транспортными узлами).

Также эксперты советуют не отказываться от домов со слишком большим количеством комнат – всегда стоит написать владельцу и спросить, разрешат ли они вам использовать меньше комнат, чем заявлено, по сниженной цене (особенно при бронировании в последнюю минуту).

Кроме того, не стоит сбрасывать сосчетов совместное использование дома или обмен домами.

8. Устраивайте пикники. Завтрак, обед и ужин вне дома могут обойтись довольно дорого, но всегда можно сходить в супермаркет, чтобы запастись предметами первой необходимости и едой для приготовления бутербродов в парке или на пляже. То же самое касается и длительных путешествий: собственный сэндвич, фрукты и протеиновый батончик отлично подойдут как для коротких, так и для дальних поездок.

9. Выбирайте отели с завтраком. Это поможет зарядиться энергией перед насыщенным днем ​​и избежать соблазна выбрать более дорогой ресторан в городе, когда вы сильно проголодаетесь, или кафе с дорогим кофе.

10. Ограничивайтесь одим пунктом назначения. Как бы вы ни любили путешествовать по нескольким направлениям, стоимость рейсов и поездов между странами растет довольно быстро. Вместо этого стоит сосредоточиться на медленном путешествии, выбрав один пункт назначения и по-настоящему проникнувшись его сутью.

11. Проводите исследования. В споре между пакетным и самостоятельным бронированием нет правильного ответа – все зависит от отпуска. Некоторые направления, такие как Коста-Брава или Шарм-эль-Шейх, процветают благодаря пакетам "все включено", тогда как короткий отдых в Париже или Амстердаме лучше организовать самостоятельно. С одной стороны, независимое бронирование обеспечивает большую гибкость, возможность контроля, позволяющую избежать ненужных дополнительных затрат, и отсутствие комиссий туристических компаний. С другой стороны, пакетное бронирование обеспечивает значительную экономию для семей, лучшую финансовую защиту и отсутствие бремени сайтов сравнения цен. Главное заранее изучить, как выгоднее организовывать поездку именно по вашему направлению.

12. Пользуйтесь проездным. Особенно это актуально для длительных поездок. Ежедневные, еженедельные или даже ежемесячные проездные билеты гораздо более экономичны, чем разовые тарифы, а, поскольку нет необходимости каждый раз ждать в очереди у автоматов по продаже билетов, они также более удобны. Многие города также теперь предлагают туристические карты, включающие более выгодный доступ ко всем популярным местам, различным видам транспорта, а иногда даже трансфер из аэропорта. Если вы путешествуете по городам Европы, отличным вариантом является проездной Interrail Pass, предлагающий широкий выбор железнодорожных маршрутов в 33 странах. Эти пропуска могут быть ограничены одной страной или включать их все, от трех отдельных поездок до 3 месяцев неограниченного количества поездок.

13. Избегайте комиссий за международные транзакции. Это сборы, взимаемые при платежах по картам за границей за конвертацию валюты. Обычно они составляют лишь небольшой процент от покупки, но для частых путешественников они могут составить немалую сумму. В таком случае избежать этих неприятных сборов можно, открыв карту в местной валюте или обменяв наличные заранее.

14. Выбирайте достопримечательности с умом. На эмоциях в начале отпуска туристы часто теряют бдительность и не думают о деньгах. И в этот момент они рискуют понести ненужные расходы, поэтому важно все планировать заранее. Самая известная галерея города может показаться заманчивой, но часто, если копнуть немного глубже, вы найдете множество более дешевых (или даже бесплатных) вариантов, демонстрирующих столь же впечатляющие работы. Проверьте, есть ли в месте, которое вы хотите посетить, бесплатный вход по вечерам или воскресеньям. Конечно, некоторые достопримечательности стоят того, чтобы за них заплатить немалую сумму, поэтому стоит выделить немного времени, чтобы составить сбалансированный маршрут: выбрав главное мероприятие, можно заполнить остаток дня менее дорогими развлечениями, такими как пешие прогулки, загорание на пляже или посещение финансируемого государством музея.

15. Посещайте более дешевые направления. Хотя это может быть очевидным, но попадание в туристическую ловушку дорогих мест является одной из самых распространенных ошибок. Один из способов избежать этого – планирование, ориентированное на полет: выбирайте место для следующего отпуска на основе того, где предлагаются самые дешевые авиабилеты. При этом важно помнить, что дешевле не всегда означает хуже – это может просто означать, что туристы еще не открыли это место. Зачастую менее известные места оказываются самыми красивыми. Они предлагают идиллическую, нетронутую природу, аутентичные культурные впечатления и, самое главное, возможность увидеть впечатляющие достопримечательности, не наводненные туристами.

16. Покупайте местное вино. Нет лучшего способа воспользоваться преимуществами балкона отеля, чем сочетать вид с бокальчиком местного вина из бутылки, купленной в магазине, поскольку в барах и ресторанах алкоголь всегда продается с наценкой.

17. Арендуйте велосипед. Одна из дорогостоящих, но неизбежных затрат во время путешествия – это транспорт, поэтому стоит подумать об аренде велосипеда. Севилья, Париж и Копенгаген – это лишь некоторые из городов Европы, которые инвестируют в велосипедную инфраструктуру, что делает езду на двухколесном транспорте доступной даже для самых неопытных велосипедистов. К тому же, езда на велосипеде не только безопаснее для вашего кармана, но и для вашего здоровья и окружающей среды.

18. Заводите друзей во многих местах. Приятным бонусом к дружеским отношениям на расстоянии с попутчиками и местными жителями является то, что у вас будет список хороших людей, которых можно посетить, и диваны, на которых можно полежать. Конечно, не забудьте предложить взамен принять своих новых друзей у себя дома или угостить их обедом-другим.

19. Веселитесь. Как бы важно ни было придерживаться своего бюджетного плана, помните, что вы путешествуете не просто так: нет особого смысла путешествовать только для того, чтобы просидеть в номере, отказывая себе в развлечениях. Не ограничивайте себя слишком сильно и убедитесь, что вы действительно наслаждаетесь отдыхом.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали, как не разозлить местных жителей во время отдыха в другой стране.

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