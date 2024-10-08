Туристка забронировала самый дешевый рейс и внезапно открыла волшебную скрытую жемчужину Италии

Исторический город Бергамо находится всего в 60 километрах от Милана.

Многие люди склонны выбирать для отдыха самые популярные направления, которые у всех на слуху. Например, в Италии это уже трещащие по швам от туристов Рим или Венеция.

Однако порой, если отклониться от основного курса, можно обнаружить удивительные локации, которые однозначно вас удивят. Так произошло и с репортером британского издания Daily Record Хилари Митчелл, которая решилась купить самый дешевый авиабилет из всех доступных – в город Бергамо, название которого она никогда раньше не слышала. И путешественница совершенно не пожалела об этом.

"Если вы никогда не слышали о Бергамо, вы не одиноки. Он находится в тени своих более известных соседей, в частности Милана, который находится примерно в 60 км, а также итальянских озер Гарда, Маджоре и, конечно же, Комо, где у Джорджа Клуни, как известно, есть дом для отдыха", – рассказала Хилари.

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Девушка призналась, что обнаружила этот город, когда попыталась забронировать самый дешевый рейс из аэропорта Эдинбурга, выбрав в поиске параметр "Anywhere" (куда угодно – ред.) на сервисе Skyscanner.

При этом она также не привязывалась к конкретной дате, а выбрала лишь месяц, в который она хотела бы поехать в отпуск.

"Я хотела поехать в сентябре, и когда я искала варианты, Skyscanner сообщил мне, что самым дешевым зарубежным направлением, куда я могла бы добраться из Эдинбурга в этом месяце, было место под названием "Аэропорт Милан Бергамо", всего за 40 фунтов стерлингов (около 48 евро – ред.) туда и обратно на рейсе Ryanair", – поделилась туристка.

По ее словам, хотя обычно этот аэропорт выбирают путешественники, конечным пунктом назначения для которых является Милан, сам исторический город Бергамо тоже может многое предложить туристам – и по гораздо более доступным ценам, в том числе и за проживание.

"Бергамо состоит из двух частей: современного нижнего города и исторического района Читта Альта, который датируется примерно 500 годом до н. э. Он расположен на ряде холмов и окружен массивными древними венецианскими оборонительными стенами, с которых открывается потрясающий вид на окрестности", – рассказала Хилари.

При этом она отметила, что поскольку сам по себе Бергамо является довольно небольшим городом, разнообразить свое пребывание там можно, отправившись на экскурсию в соседние города. Например, на знаменитое озеро Комо, куда из Бергамо можна доехать на поезде всего за час по цене 4 евро с человека.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали 13 интересных городов, о которых мало кто знает, но которые определенно стоят того, чтобы их посетить.

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