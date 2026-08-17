Конкурент Eurostar: компания Ричарда Брэнсона запустит поезда из Британии на материк

Компания Virgin Trains получила доступ к путям для новых маршрутов через туннель под Ла-Маншем.

Компания Virgin Trains британского миллиардера Ричарда Брэнсона получила доступ к железнодорожным путям для новых маршрутов между Лондоном и Парижем, Брюсселем и Амстердамом в 2030 году. Таким образом, через несколько лет она сможет конкурировать с монополистом Eurostar на рынке железнодорожных перевозок между Великобританией и континентальной Европой.

Как пишет The Independent, регулятор железнодорожного транспорта ORR сообщил, что предоставил компании Бренсона разрешение на выполнение до 20 новых ежедневных рейсов туда и обратно через туннель под Ла-Маншем.

Соглашение охватывает период с 1 октября 2030 года по 31 декабря 2040 года.

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Это означает, что Virgin Trains преодолела еще одно ключевое регуляторное препятствие на пути к запуску международных рейсов, после того, как в октябре прошлого года ей был предоставлен доступ к совместному использованию депо Eurostar Temple Mills в восточном Лондоне для обслуживания и хранения поездов (это единственное депо, до которого можно добраться с линии High Speed 1, пролегающей между Лондоном и туннелем).

Eurostar обладала монополией на пассажирские перевозки через туннель с момента его открытия в 1994 году. В свою очередь сэр Ричард Брэнсон ранее заявил, что "пора положить конец этой 30-летней монополии и привнести немного магии Virgin на маршрут через Ла-Манш".

В частности, он планирует запускать рейсы между лондонским вокзалом Сент-Панкрас и теми же вокзалами в Париже, Брюсселе и Амстердаме, которые использует Eurostar.

Между тем ORR заявила, что решение о предоставлении доступа к путям было "важным следующим шагом", но "еще предстоит проделать много работы", прежде чем новые рейсы смогут быть запущены.

Конец монополии Eurostar на Евротуннель

Как сообщал УНИАН.Туризм, в настоящее время международная высокоскоростная железнодорожная служба Eurostar, связывающая Великобританию с Францией, Бельгией и Нидерландами, является монополистом на рынке железнодорожных перевозок под Ла-Маншем. Впрочем, такое исключительное право на маршрут часто вызывает недовольство пассажиров из-за посредственного качества обслуживания, высоких цен и отмены рейсов.

Ранее о планах бросить вызов Eurostar заявляла и компания Uber. Там ставили перед собой цель наладить сообщение уже в 2029 году.

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