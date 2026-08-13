Без очередей в аэропортах: 10 стран Европы, где не действует новая биометрическая система EES

Именно они могут стать хорошей альтернативой для следующего путешествия.

Отдых в Европе в этом году уже не всегда проходит так же беззаботно, как раньше, из-за введения новой биометрической системы контроля на границе EES (Entry/Exit System), что на отдельных пунктах пропуска привело к беспрецедентно длинным очередям, пишет The Independent.

Известно, что система EES предусматривает, что при первом въезде в страны Шенгенской зоны путешественники должны предоставить биометрические данные – отпечатки пальцев и фотографию лица – ещё до прохождения паспортного контроля. Впрочем, запуск системы сопровождается трудностями.

"Представители авиакомпаний, аэропортов и пограничных служб перекладывают ответственность друг на друга: одни говорят о нехватке персонала, другие – о недостатках самой системы, которая увеличивает время ожидания на границе", – говорится в статье.

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Пока одни страны смогли внедрить EES без серьезных проблем, в других туристы были вынуждены начинать долгожданный отпуск с многочасового ожидания в очередях. В худших случаях задержки могут достигать пяти часов, отмечают авторы.

В то же время есть несколько европейских стран, которые пока не обязаны использовать систему EES, поскольку не входят в Шенгенскую зону. Именно они могут стать хорошей альтернативой для следующего путешествия.

Среди них – страны ЕС Кипр и Ирландия. Кипр пока не полностью интегрирован в Шенгенскую зону, поэтому система EES там не работает. Ирландия же имеет специальное исключение: EES не применяется к рейсам и паромам, следующим в страну.

Кроме того, система не действует на границах Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Молдовы, Черногории, Косово, Сербии и Великобритании.

Что такое Шенгенская зона

Европейский Союз – это политическое и экономическое объединение 27 стран. В то же время Шенгенская зона – это отдельная система бесконтрольного передвижения между странами-участницами. В нее входят 25 из 27 стран ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария – всего 29 государств.

Именно на границах этих стран работает новая система EES. При первом въезде в Шенгенскую зону путешественники проходят биометрическую регистрацию, после чего могут свободно перемещаться между странами без повторных проверок.

Большинство заморских территорий, связанных со странами Шенгенской зоны, сами в неё не входят. Это означает, что система EES не действует, например, во Французской Полинезии, Французской Гвиане, на Реюньоне, в Гренландии, на Фарерских островах, Арубе, Кюрасао и Шпицбергене.

В то же время Азорские острова, Мадейра, Канарские острова, а также испанские Сеута и Мелилья уже используют систему EES. Особый режим также ввели для Гибралтара, который фактически стал частью Шенгенской зоны в плане пограничного контроля.

Контекст и предыдущие новости

Как писал УНИАН, внедрение системы пограничного контроля Entry/Exit System (EES) на внешних границах ЕС и в европейских аэропортах привело к значительным задержкам и сбоям в пассажирских перевозках. Это произошло, в частности, в разгар туристического сезона.

Согласно правилам, которые разрабатывались в течение восьми лет, граждане стран, не входящих в ЕС, при въезде в Шенгенскую зону проходят фотографирование и сдают отпечатки пальцев вместо традиционного проставления штампа в паспорте.

Недавно западные СМИ сообщили, что туристам следует быть готовыми к еще более длинным очередям в пунктах паспортного контроля.

В настоящее время странам ЕС разрешено временно приостанавливать проверки через систему EES в исключительных случаях, в частности если на границе образуются слишком большие очереди. Однако уже после 6 сентября это послабление перестанет действовать. Это означает, что в аэропортах снова могут возникать значительные очереди.

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