В село на Херсонщине Вишня приезжал отдохнуть и порыбачить. А многие селяне стали прототипами его персонажей.

Усадьбу-музей Остапа Вишни восстановили в Херсонской области. Почти десятилетие здание музея в селе Крынки было аварийным.

Читайте такжеЗаповедник "Качановка" внесли в программу "Большое строительство"Как говорится в сюжете ТСН, экспонаты раздали в другие музеи, а часть вещей разобрали на хранение по домам местные жители.

Дом в народном стиле под соломенной крышей открыли торжественно. Местные жители возвращают экспонаты в музей.

В село на Херсонщине Вишня приезжал отдохнуть и порыбачить. А многие селяне стали прототипами его персонажей.

После смерти писателя в селе создали музей.

В этом году нашелся меценат, который отстроил музей Остапа Вишни. Предприниматель Сергей Одарич говорит, что когда увидел такую разруху, то не поверил своим глазам. Теперь надеется, что в музей будут приезжать туристы. А после посещения, будут читать произведения Вишни.

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Автор: УНИАН