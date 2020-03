Украинец из Египта Виталий Гребенюк: Украинцы остаются в египетских отелях, не понимая, когда их эвакуируют. Говорят, мол, "в течение недели". Но конкретного дня нет

Что знаете о настроениях отдыхающих после того, как в Reef Oasis Beach Resort в Шарм-эль-Шейхе у итальянских туристов выявили коронавирус?

Началась паника. Люди начали массово снимать панические видео, которые заполонили соцсети. Многие попросту бросились собирать чемоданы и мчаться в аэропорт, готовые лететь куда-угодно, только бы покинуть страну. Был полный хаос и дурдом. В свою очередь, правительство Египта на четыре часа отключило все телефонные операторы в Шарм-эль-Шейхе и все прямые интернет-линии. Ни один телефон в Шарме в этот период не работал. Конечно, никто не понимал, что происходит. Но, думаю, они поступили правильно. Это позволило не разогнать панику еще сильнее. Спустя три-четыре часа все немного успокоились, ситуация стабилизировалась.

Люди вернулись в отели?

Да, туроператоры вернули их назад и поселили в номера. Отель, в котором выявили заболевшую коронавирусом итальянку, на карантине. Кстати, сначала была информация, якобы она умерла. Уже потом оказалось, что в очень тяжелом состоянии находится в госпитале в Шарме, но жива. Отдыхающие в двух соседних отелях с Reef Oasis Beach Resort тоже сдают анализы.

Сколько продлится карантин в отелях, где он был введен, пока неизвестно. Но сейчас все более-менее успокоилось. Благо, в критических ситуациях наш украинский народ умеет объединяться и помогать друг другу. В Египте среди граждан Украины появились телеграмм-каналы, в которых мы общаемся, узнаем последнюю информацию из соседних отелей, где кто заболел и т.д.

Продолжают ли туристы в отелях на карантине оставаться в номерах, не выходя на территорию?

Совершенно верно. В отелях на карантине людям принудительно сказали не выходить из номеров, а пищу им приносят. Но ребята рассказывают, что еда ужасная – «сухпай». Мы же в своем отеле спокойно, как и раньше, приходим кушать в рестораны, отдыхаем. Хотя даже у нас есть паникеры, которые не выходят из номеров. На днях мы купались в совершенно пустом бассейне, где за два дня до этого была масса людей.

В соцсетях гуляет информация, мол, в отели на карантине продолжают заселять вновь прибывших туристов… Что-то знаете?

Об этом ничего не скажу. В наш отель приезжают автобусы с отдыхающими. Но это не граждане Украины или Европы. Вчера, например, приехали, в основном, граждане Казахстана и Белоруссии.

Ваш отель расположен далеко от отелей на карантине?

Да, мы находимся достаточно далеко. Это отель Sharm Plaza. В нашем отеле нет заболевших. Но по утрам перед завтраком у нас проверяют температуру. С подозрениями или повышенной температурой отправляют в местную больницу, где, как я понимаю, проверяют человека на коронавирус с помощью быстрого теста.

А какая в отеле ситуация с дезинфекторами? Появились дополнительные?

Перед входом в каждый ресторан и бар, на рецепшене и возле туалетов висят дезинфекторы для рук. Но они были изначально – это норма в Египте. Дополнительно для усиления их не добавляли. В нашем отеле все отлично, ни одного заболевшего. Мы просто не можем отсюда вылететь.

Кто виноват?

Основная вина лежит на туроператорах Join UP и Anex Tour, которые не забрали своих граждан из египетских отелей. Join UP отменил запланированные рейсы даже для тех, кто должен были улететь из Египта 14-го и 15-го марта (то есть, еще до введения в Украине полного карантина с закрытием границ). Но люди по сей день остаются в отелях, не понимая, когда их эвакуируют. Говорят, мол, «в течение недели». Но конкретного дня нет.

Просто туроператоры решили сэкономить. Из Украины ведь ни один самолет с туристами сюда не летит. А пустыми они лететь не хотят. Вот и оставляют туристов в отелях. Конечно, все отдыхающие живут за счет туркомпании, то есть, никакого выставления дополнительного счета нет. Но другие туроператоры, например, Coral Travel, вывезли своих отдыхающих даже раньше положенного срока (вылет запланирован на 20-е марта, а туроператор увез людей еще 15-го марта). Для этого туроператора проблем нет.

Как туристы в других отелях воспринимают отмены рейсов?

Даже в нашем отеле у некоторых паника. В особенности, у тех, кто впервые здесь отдыхает. Люди волнуются, опасаются выставленных счетов за дополнительные дни пребывания, их можно понять. Поэтому мы стараемся доносить информацию, объяснять сложившуюся ситуацию, что, мол, и как. Это всех немного успокаивает.

Гиды хотя бы пытаются вас как-то успокоить, объяснить ситуацию?

Задача гида-представителя тур компании – как можно больше заработать на туристах. В особенности на тех, кто в Египте впервые. Такие «хорошие» туристы покупают у них экскурсии, им гиды предоставляют хоть какую-то информацию. Мы же для гидов – «плохие» туристы. Мы отдыхаем здесь уже восьмой-девятый раз, все сами знаем, и не даем на себе заработать. Поэтому от нас они реально «морозятся», ничего толком не объясняя. Только связываясь с главным офисом туроператора в Киеве, нам удавалось получить хоть какую-то информацию.

На днях в Египте должен быть украинский консул, чтобы помочь с эвакуацией украинцев домой.

Да, была такая информация. Наверняка не знаем. Но, скорее всего, он все-таки прилетел и пообщался с руководством компании Join UP и Anex Tour. Потому что появилась информация, что появится расписание рейсов для эвакуации граждан от туроператора Join UP. Об этом сообщили в наших чатах, кто-то узнал из главного офиса Join UP. Но, кстати, официальной информации об этом пока нигде нет.

Вообще, наша поездка планировалась за два месяца до всех событий, когда еще никто не мог знать о ситуации, сами понимаете. При этом, знакомые должны были лететь сюда 15 марта, конечно, отменили тур, туроператоры вернули им деньги.

Ирина Шевченко