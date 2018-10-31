Жуткие скидки: Ryanair запустил распродажу авиабилетов к Хэллоуину на все направления от 9,99 евро

На данный момент билеты по акционным ценам доступны и для украинских пассажиров, хотя и не на все даты.

Ирландский лоукостер Ryanair 31 октября 2018 года по случаю Хэллоуина запустил масштабную распродажу билетов на все направления по цене от 9,99 евро.

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Как сообщается на сайте авиакомпании, билеты со скидками можно купить в рамках акции «No Tricks, Just Treats» на путешествия с ноября 2018 года по февраль 2019 года и только на официальном сайте Ryanair до полуночи.

Отметим, международный аэропорт «Борисполь» принял первый рейс Ryanair в Украине из Берлина еще 3 сентября. Еще 6 европейских направлений от ирландского лоукостера стали доступны киевлянам с 28 октября.

Кроме того, 30 октября Ryanair совершил свой первый рейс из Львова.

На данный момент билеты по акционным ценам доступны и для украинских пассажиров, хотя и не на все даты.

Например, можно найти билеты по 9,99 евро из Киева в шведский Стокгольм на 12 ноября 2018 года или же из Львова в немецкий Мемминген по аналогичной цене на 16 декабря 2018 года.

В то же время по направлениям Ryanair между европейскими городами доступны намного больше билетов по цене 9,99 евро. Например, из немецкого Дюссельдорфа, куда можно долететь тем же Ryanair из Украины, можно найти билеты по акционной цене в португальский Порту.