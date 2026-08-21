Оснований для оптимизма в отношении мирного урегулирования нет, – Песков

Пресс-секретарь президента России отметил, что ситуация на фронтах хорошо известна.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не видит предпосылок для мирного урегулирования российско-украинской войны, пишут российские СМИ.

По его словам, в Москве не видят причин для оптимистических ожиданий в отношении возможного мирного урегулирования. Песков традиционно обвинил в этом Украину.

"В настоящее время в связи с позицией киевского режима таких предпосылок для оптимизма в отношении мирного урегулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. О ней неоднократно говорил глава государства, Верховный главнокомандующий. Специальная военная операция продолжается", – заявил Песков.

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При этом пресс-секретарь Путина не назвал конкретных условий, при которых Москва могла бы считать, что предпосылки для мирного урегулирования появились.

Заявление Пескова прозвучало на фоне неопределенности вокруг возможного возобновления переговорного процесса между Украиной и Россией.

Мирные переговоры о завершении войны в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам первого заместителя главы Офиса президента Сергея Кислицы, российский диктатор Владимир Путин пока не хочет вести переговоры о прекращении войны, а с наступлением холодов не захочет этого ещё больше, поскольку считает, что украинцы не смогут пережить зиму. При этом Кислица отметил, что Украина всё равно ищет, в том числе, и дипломатические пути прекращения войны. Он пояснил, что враг пытается навязать мнение, будто именно Украина не хочет положить конец войне и стремится к эскалации, поэтому на этом фоне прекращать дипломатическую работу было бы неправильно и опасно. Первый заместитель главы ОП подчеркнул важность визита переговорщиков Трампа в Киев, который откладывался уже несколько раз.

Также мы писали, что заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий отметил, что нет никаких признаков того, что Россия готова заключить перемирие. Поэтому он не советует надеяться на окончание войны до конца 2026 года. Скибицкий отметил, что в планах Путина – завершить захват Донецкой области в этом году. Украинская разведка прогнозирует, что россияне продолжат наносить удары по ОПК, военным объектам, энергетике, системе логистики, АЗС. При этом враг наносит удары не только по военным, но и по гражданским объектам.

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