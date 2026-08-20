Новый авианосец заменит USS Abraham Lincoln в Аравийском море: какая причина

Адмирал Брэд Купер, который курирует операции на Ближнем Востоке в качестве главы Центрального командования США, посетил Abraham Lincoln в минувшие выходные.

Американские военные чиновники заявили, что авианосец USS George Washington прибыл в Аравийское море, где заменит аналогичное судно, которое несколько месяцев не заходило в порты из-за войны с Ираном. Об этом пишет The Washington Post.

George Washington заменит USS Abraham Lincoln, который уже несколько месяцев находится на Ближнем Востоке, запуская истребители и перевозя почти 5000 моряков в составе более широкой армады, созданной Пентагоном для сдерживания Ирана.

Отмечается, что военнослужащие на борту Abraham Lincoln сообщали о нехватке свежих продуктов, многочисленных неполадках с водопроводом и общем недовольстве неопределенным характером их развертывания. После того, как СМИ сосредоточились на этих проблемах, президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет преуменьшили масштабы проблем, заявив, что они были "полностью искажены".

Видео дня

Адмирал Брэд Купер, который курирует операции на Ближнем Востоке в качестве главы Центрального командования США, посетил Abraham Lincoln в минувшие выходные. Он сказал морякам, что они "показали незабываемое представление" и скоро вернутся домой. Адмирал признал наличие проблем с условиями проживания на судне, но отметил, что поднятые вопросы в основном "уже давно известны" и были решены несколько месяцев назад.

Война в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил о планах устроить против Ирана то, что он назвал "ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДНЕМ Д", подчеркнув свое разочарование отказом страны капитулировать, несмотря на недели военных ударов и американскую блокаду, ограничившую экспорт нефти из страны.

Вас также могут заинтересовать новости: