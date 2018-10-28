Ryanair начал выполнять перелеты из «Борисполя» в шесть европейских городов

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair в воскресенье, 28 октября, начал выполнять перелеты из киевского аэропорта «Борисполь» в шесть европейских городов - Вильнюс, Варшаву, Быдгощ, Барселону, Братиславу и Лондон.

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Как сообщили УНИАН в Центре транспортных стратегий, первыми отправятся в путешествие пассажиры компании в Вильнюс - их вылет из Киева запланирован в 13:30. Рейсы будут осуществляться по понедельникам, пятницам и воскресеньям.

На 16:00 запланировано отправление из «Борисполя» рейса Киев-Варшава. Вылеты на Варшаву будут осуществляться четыре раза в неделю - в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

В Быдгощ пассажиры из «Борисполя» смогут вылететь в 20:10. Рейсы Киев-Быдгощ запланированы на среду и воскресенье.

В 21:05 стартует рейс в Барселону. Перелеты в Барселону из Киева запланированы по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Вылеты в Братиславу будут проводиться три раза в неделю - по понедельникам, пятницам и воскресеньям в 21:15.

Завершающим рейсом Ryanair из Киева завтра станет перелет в Лондон, куда самолет лоукостера вылетит в 21:55. Слетать в столицу Великобритании, воспользовавшись услугами Ryanair, можно будет пять раз в неделю - в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт «Борисполь» 3 сентября принял первый рейс крупнейшего европейского лоукостера - ирландской авиакомпании Ryanair в Украине из Берлина.

В начале марта CEO авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири, генеральный директор аэропорта «Борисполь» и генеральный директор аэропорта «Львов» подписали контракт об условиях обслуживания Ryanair в этих аэропортах.

Президент Петр Порошенко на пресс-конференции, посвященной приходу Ryanair на украинский рынок, сообщил, что Ryanair с октября откроет 15 рейсов из Украины с начальной ценой билетов 10 евро, а средняя стоимость билета будет 40 евро.

Позже авиакомпания объявила об увеличении количества рейсов из Украины - до 18.