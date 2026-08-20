Засуха 'обнажила' останки семитонного мамонта, погребенного на берегу сотни тысяч лет назад (фото)

Рабочие на участке в Ряхово извлекли нижнюю челюсть, два бивня, лопатку и несколько ребер.

Рекордно низкий уровень воды в Дунае, из-за которого из самолета видны огромные песчаные острова, обнажил останки шерстистого мамонта недалеко от болгарской деревни Ряхово. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Местный житель первым заметил крупные кости на обнажившемся берегу и сообщил об этом властям, что положило начало поисково-спасательной операции, в ходе которой уже были извлечены челюсть, бивни и ребра.

Интересно, что эта находка произошла всего через несколько дней после того, как та же засуха обнажила затонувшие корабли многолетней давности выше по течению, напоминая о том, как падение уровня реки постоянно возвращает на свет погребенную историю. На этот раз, однако, открытие относится не к десятилетиям, а к сотням тысяч лет назад.

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Для Регионального исторического музея в Русе, который направил специалистов на берег реки после того, как им показали фотографии костей, эта находка - не просто курьез. Она поднимает новые вопросы о том, как животное оказалось там, насколько хорошо сохранились его останки и что еще может быть погребено поблизости.

Кости указывают на то, что это было крупное животное

Отмечается, что рабочие на участке в Ряхово извлекли нижнюю челюсть, два бивня, лопатку и несколько ребер, и сотрудники музея говорят, что остальная часть скелета может находиться под землей неподалеку. Исследователи предполагают, что этот конкретный мамонт мог достигать почти 5 метров в высоту и весить от 7 до 8 тонн, что значительно превышает размеры, обычно ассоциируемые с этим видом. Для сравнения, Britannica указывает среднюю высоту взрослых шерстистых мамонтов около 3-3,5 метров.

Считается, что этот вид появился где-то между 500 000 и 800 000 лет назад, в период, когда климат региона был значительно холоднее, чем сейчас. Большинство шерстистых мамонтов вымерли около 7000-10 000 лет назад, хотя считается, что отдельные популяции сохранялись в отдельных местах примерно до 4000 лет назад. Проведя неизвестное количество времени под водой, кости начали разрушаться, оказавшись на открытом воздухе, поэтому команда археологов действует осторожно, чтобы сохранить все в целости во время транспортировки и консервации.

Две теории о том, как мамонт оказался там

Важно, что точный способ, которым останки животного оказались в этом месте на берегу реки, до сих пор остается открытым вопросом, и сотрудники музея выдвинули два разных объяснения. Красимир Киров, куратор отдела природы музея, предположил, что это место может служить своего рода естественным водосборным бассейном, местом, где течение Дуная постепенно собирало и откладывало останки животных в течение длительного периода времени, хотя он добавил, что некоторые кости могли принадлежать и животным, обитавшим в этом районе.

Директор музея Николай Ненов указывает на другую зацепку:

"В отличие от других останков мамонтов, найденных поблизости, которые обычно обнаруживались разбросанными по речным отложениям и для извлечения которых требовалось дноуглубительное оборудование, кости из Ряхово были найдены плотно сгруппированными".

По его словам, эта деталь повышает вероятность того, что животное умерло на месте, возможно, в болоте, которое когда-то покрывало эту местность.

Исследователи также изучают окраску костей, поскольку останки, темнеющие до черного или темно-коричневого цвета, иногда могут указывать на болотистую среду во время смерти, хотя команда подчеркивает, что эта связь остается недоказанной, и один только цвет не может решить этот вопрос.

Что нашли еще

Интересно, что мамонт - не единственный доисторический материал, обнаруженный в окрестностях Ряхово. Окаменелые деревья, некоторым из которых, как сообщается, миллионы лет, регулярно появляются там, обычно в виде разрозненных фрагментов, а не целых стволов, и их легко принять за обычные камни.

Киров вспоминает случай, когда бригада землечерпателей использовала кусок древней окаменелой древесины, чтобы подпереть дверь, не зная, что это на самом деле, пока этот предмет позже не попал в коллекцию музея.

В ожидании завершения реставрационных работ и дальнейших исследований, недавно обнаруженные кости мамонта, как ожидается, будут выставлены на всеобщее обозрение в Региональном историческом музее в Русе, присоединившись к уже имеющейся там модели мамонта, которая позволяет посетителям оценить масштаб животного. Директор музея пояснил:

"Я бы не назвал это сенсацией, но каждое открытие таких древних останков очень важно для науки".

Новости археологии

Фарерские острова, несмотря на свои небольшие размеры и относительно низкую плотность населения, обладают богатой средневековой историей: археологи нашли рунический камень с загадочной надписью.

Открытие было сделано на археологическом участке А-Сондум на острове Сандой в ходе исследований, проводимых Национальным музеем Фарерских островов в сотрудничестве с Орхусским университетом и Музеем Моэсгард в Дании.

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