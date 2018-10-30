Лоукостер Ryanair совершил свой первый рейс из Львова

Авиакомпания будет осуществлять полеты в пять городов Европы.

Сегодня, 30 октября, из аэропорта "Львов" в польский Краков полетел самолет компании Ryanair. Это первый рейс ирландского лоукостера из Львова, который в целом будет летать оттуда в пять городов Европы.

Завтра стартуют рейсы в Дюссельдорф (Германия), Мемминген (Германия) и Варшавe (Польша), а 2 ноября – в Лондон (Великобритания).

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Рейсы Ryanair из Львова:

Львов – Варшава (Модлин): c 31 октября по понедельникам, средам и воскресеньям.

Львов – Дюссельдорф (Веце): c 31 октября по средам, пятницам и воскресеньям.

Львов – Краков: c 30 октября по вторникам, четвергам и субботам.

Львов – Лондон (Станстед): с 2 ноября по понедельникам, пятницам и воскресеньям.

Львов – Мемминген: c 31 октября по средам и воскресеньям.

Как сообщал УНИАН, 28 октября Ryanair начал выполнять перелеты из «Борисполя» в шесть европейских городов.