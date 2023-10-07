Вдобавок к перегреву и вздутой батареи экран Айфон может выгорать всего через несколько дней после начала использования.

В соцсетях начали появляться жалобы на выгоревший экран от пользователей iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Произошло это менее чем через две недели после покупки смартфона.

На эту историю уже обратили внимание китайские СМИ. Судя по всему, во всех случаях причиной проблемы стала функция Always on Display, а может быть, и злополучный перегрев самого смартфона. Не исключено, что оба фактора объединились и произошло то, что произошло.

В то же время, как отмечают некоторые эксперты, возможно, это не аппаратный дефект экрана iPhone 15, то есть не настоящее выгорание, а нечто, что можно будет исправить при помощи обновления программного обеспечения. Apple, по традиции, воздерживается от комментариев.

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Вот как выгорают дисплеи Айфона меньше чем за две недели:

Выгорание пикселей в OLED-экранах при длительном отображении статичной картинки является широкой проблемой, которая охватывает не только телефоны Apple. Но для того, чтобы экран выгорел, должны пройти месяцы, а не недели.

Отметим, что экраны iPhone 14 Pro тоже выгорали, но тогда в Apple заявляли, что "подобные смартфоны не имеют проблем и могут использоваться в обычном режиме".

С Pro-линейкой iPhone 15 что-то не то

Пользователи жалуются на перегрев новых iPhone, некоторые говорят, что смартфон невозможно держать в руках. Причем, происходит это не только во время использования или зарядки устройства. Телефоны могут греться даже просто так, когда лежат без дела.

Позже выяснилось, что проблема с перегревом может привести к куда более серьезным последствиям, чем горячий корпус. Пользователи iPhone 15 Pro начали сообщать о вздутии аккумуляторов и отслоении экранов. На днях компания выпустила обновление iOS 17.0.3, но тесты показывают, что проблема с перегревом никуда не делась.

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