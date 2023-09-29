Причем, происходит это не только во время использования или зарядки устройства.

Некоторые из первых владельцев iPhone 15 Pro и Pro Max жалуются на то, что "титановые" айфоны слишком сильно нагреваются – до 50 градусов и выше. Причем, происходит это не только во время использования или зарядки устройства. Телефоны могут греться даже просто так, когда лежат без дела.

Жалобы появились на онлайн-форумах Apple и в социальных сетях Reddit и Twitter, позже на них обратили внимание тематические СМИ. К примеру, Telegraph цитирует клиента, который заявил, что его iPhone 15 Pro Max нагревается так сильно, что "невозможно держать в руках".

Аналитик цепочки поставок Apple Минг-Чи Куо одной из возможных причин перегрева называет использование титана для корпуса нового iPhone – он отрицательно влияет на тепловую эффективность. Apple сделала титановый корпус ключевым преимуществом нового поколения Айфонов, рекламируя его как "тот же сплав, который космические корабли используют для полетов на Марс".

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Также отмечается, что дизайнеры Apple, наверняка, пошли на "компромиссы в тепловой конструкции, чтобы добиться меньшего веса" Pro-моделей.

В свою очередь техподдержка Apple направляет недовольных клиентов на старую статью о том, как обращаться с iPhone, который стал слишком горячим. В нем говорится, что перегрев может произойти при беспроводной зарядке, потоковую передачи видео в высоком разрешении, играх, а также восстановлении из резервной копии.

По мнению Минг-Чи Куо, Apple, скорее всего, решит эту проблему посредством выпуска обновления iOS. Однако, как предполагается, в этом случае наверняка придется немного снизить производительность чипа A17 Pro.

Не успел iPhone 15 поступить в продажу, как в сети начали появляться первые подробности iPhone 16, которые выйдут осенью 2024 года. Если верить утечкам, они будут на голову круче актуальных моделей.

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