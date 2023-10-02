Проблему устранят в грядущем патче. Правда, когда он выйдет, неизвестно.

Apple отреагировала на жалобы относительно перегрева iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. В компании признали, что это могло произойти из-за комбинации ошибок в программном обеспечении и недавними обновлениями сторонних приложений,

Одним из таких приложений, как выяснилось, является Instagram. Сидя в инстаграме, телефон нагревается буквально за 5 минут, что приводит к потере примерно 5% заряда аккумулятора. К программам сторонних разработчиков, вызывающих проблему, также относятся Uber и игра Asphalt 9, сообщает Independent.

В Apple отметили, что iPhone 15 Pro и 15 Pro Max не страдают от перегрева из-за дизайна, а новые титановые корпуса лучше рассеивают тепло, чем в предыдущих моделях с рамкой из нержавеющей стали. В то же время причиной временного чрезмерного нагрева может стать зарядка от адаптера питания мощностью свыше 20 Вт.

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Отдельно отмечается, что предстоящая версия ПО под номером iOS 17.1, устраняющая перегрев, не приведет к деградации производительности процессора Apple A17 Pro.

Впрочем, когда именно выйдет обновление, которое решит проблему, неизвестно. Первая бета-версия iOS 17.1 поступила к разработчикам на прошлой неделе, ее выход запланирован на октябрь.

Перегрев iPhone 15: что известно

Ранее пользователи начали жаловаться на перегрев новых iPhone, некоторые заявили, что смартфон невозможно держать в руках. Причем, происходит это не только во время использования или зарядки устройства. Телефоны могут греться даже просто так, когда лежат без дела.

Позже выяснилось, что проблема с перегревом может привести к куда более серьезным последствиям, чем горячий корпус. Пользователи iPhone 15 Pro начали сообщать о вздутии аккумуляторов и отслоении экранов. Насколько распространена проблема, пока что непонятно.

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