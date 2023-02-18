Речь идет об Always on Display, которая стала одним из главных нововведений в новой линейке iPhone 14.

Функция Always on Display стала одним из главных нововведений в новой линейке iPhone 14. Однако, как сообщают пользователи, эта особенность может привести к преждевременному выгоранию экрана.

Об этом пишут профильные китайские СМИ со ссылкой на пострадавших пользователей. На представленных фотографиях хорошо видно. как экран Always on Display накладывается поверх других меню.

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Вместе с тем у некоторых пользователей, помимо накладывания Always on Display, также на основной экран накладывается развернутый "островок" Dynamic Island, который, как и вышеупомянутая функция, стал одним из отличительных черт новых айфонов.

Специалисты отмечают, что выгорание OLED-дисплеев – это явление, которого полностью избежать индустрия пока что не может. Поэтому несмотря на премиальность смартфона по-прежнему существует риск выгорания после отображения одного и того же экрана в течение длительного времени.

Always-On-Display в смартфоне: что это и зачем нужно

Функция Always on Display подразумевает, что экран смартфона, даже будучи выключенным, демонстрирует пользователю время, уведомления, дату и другую информацию.

Эта фича уже давно есть в смартфонах на Android и даже имеет там разные хитрости. В айфонах она появилась только в 2022 году и только в Pro-версиях iPhone 14.

Исследователи Dxomark выяснили, что функция Always-on разряжает батарею смартфона в 5 раз быстрее. Лучше всего над оптимизацией энергопотребления функции поработали в Google и Samsung, хуже всего – в Apple и Xiaomi.

Как отключить функцию Always On Display

На iPhone 14 : "Настройки" → "Экран и яркость" → Деактивируйте тумблер напротив "Всегда включено"

: "Настройки" → "Экран и яркость" → Деактивируйте тумблер напротив "Всегда включено" На Android: "Настройки" → "Экран блокировки и безопасность" → Деактивируйте тумблер напротив "Всегда отображается".

Ранее УНИАН делился советами, что можно сделать со старым смартфоном после покупки нового. Также рассказывали о безобидных на первый взгляд привычках, которые медленно убивают ваш смартфон.

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