Сейчас уже можно точно сказать, что у титановых iPhone 15 Pro есть реальные проблемы с перегревом.

История с перегревом титановых iPhone 15 набирает обороты. Как выяснилось, проблема с перегревом может привести к куда более серьезным последствиям, чем горячий корпус.

Некоторые пользователи iPhone 15 Pro заметили, что спустя пару дней использования чехол перестал прилегать к смартфону. Изучив девайсы стало понятно, что батарея уже начала выдавливать дисплей и деформировать корпус.

Судя по всему, из-за высоких температур аккумулятор смартфона начал расширяться, и потенциально такой дефект может привести к возгоранию и даже взрыву. Насколько распространена проблема, пока что непонятно.

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Эксперты отмечают, что в случае, если вы столкнулись с подобной проблемой на своем устройстве (и не только на Айфоне), то ни в коем случае не пытайтесь решить проблему самостоятельно. Единственный верный алгоритм действий – это поскорее выключить его и связаться с сервисным центром.

Сейчас уже можно точно сказать, что у титановых iPhone 15 Pro есть реальные проблемы с перегревом. Причем, как отмечается, происходит это не только во время использования или зарядки устройства. Телефоны греются даже просто так, когда лежат без дела.

Одной из возможных причин перегрева упоминается использование титана для корпуса iPhone 15 – он отрицательно влияет на тепловую эффективность. Apple сделала титановый корпус ключевым преимуществом нового поколения Айфонов, рекламируя его как "тот же сплав, который космические корабли используют для полетов на Марс".

В то же время владельцы iPhone 14 жалуются на быстрый износ аккумулятора. У многих пользователей процент износа батареи их айфонов упал ниже 90% – и это несмотря на то, что с выхода на тот момент не прошло и года.

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