Nvidia прекращает выпуск драйверов для Windows 10: что это значит для геймеров

Последний драйвер с полноценной поддержкой Windows 10 выйдет в октябре, после чего компания перейдет на другой формат обновлений.

Корпорация NVIDIA объявила об окончательном прекращении поддержки операционной системы Windows 10 в своих драйверах. Последний драйвер серии Game Ready Driver с оптимизациями под новые игры выйдет в октябре 2026 гола.

Это не означает, что видеокарты Nvidia на Windows 10 внезапно перестанут работать. Более того, разработчик продолжит выпускать для них обновления безопасности и исправления багов, поэтому сразу переходить на Windows 11 необязательно. Но для геймеров ситуация все же может осложниться, пишет TechRadar.

Главный недостаток заключается в том, что с ноября новые игры не будут получать оптимизации под Windows 10. Это может привести к снижению производительности, проблемам совместимости и более низкой частоте FPS. При этом уже вышедшие игры продолжат работать как раньше, а отсутствие новых версий Game Ready не сделает их автоматически неиграбельными.

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Ситуацию дополнительно осложняет то, что Microsoft недавно продлила поддержку Windows 10 до октября 2027-го в рамках программы ESU. Теоретически Nvidia могла бы также пересмотреть свои планы, однако на данный момент компания не объявляла об изменении сроков и, по оценке СМИ, рассчитывать на такой шаг не стоит.

При этом компания продолжит выпускать для Windows 10 ежеквартальные обновления безопасности. Они будут устранять уязвимости, выявленные за прошедшие месяцы, и обеспечивать базовую защиту системы. Такой формат поддержки NVIDIA планирует сохранять еще три года – до октября 2029 года.

Если компьютер совместим Windows 11 и пользователь регулярно играет в новые игры, переход на актуальную версию ОС становится самым логичным вариантом. Это позволит и дальше получать полноценные Game Ready Driver с оптимизациями и исправлениями для свежих релизов.

Напомним, в декабре 2025 года NVIDIA объявила о прекращении выпуска новых драйверов для видеокарт на архитектурах Maxwell, Pascal и Volta. К ним относятся GeForce GTX 700, 900, 1000‑серий и Titan V.

Ранее Steam опросил своих пользователей и назвал самую оптимальную конфигурацию игрового ПК в июле 2026 года. Звание самой популярной видеокарты досталось GTX 3060, а Windows 11 установлена уже на 70% компьютеров.

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