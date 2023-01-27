Киберспециалисты СБУ предупредили украинцев о возможной опасности и призвали уделить внимание защите своих компьютерных сетей.

Служба безопасности Украины (СБУ) предупредила граждан о новой киберопасности со стороны российских хакеров. Они пытались наблюдать за украинцами через Wi-Fi.

Киберспециалисты СБУ заявили, что недавно нейтрализовали российскую хакерскую атаку на электронные системы жилищной инфраструктуры в одном из приграничных регионов Украины: россияне пытались через сеть Wi-Fi дистанционно подключиться к системам видеонаблюдения за территорией жилых комплексов, прилегающими автомобильными дорогами и другими объектами.

В случае успеха, хакеры получили бы скрытый канал наблюдения, через который планировали отслеживать адреса проживания украинских правоохранителей и возможное перемещение военной техники, а также собирать информацию об облачности в городе.

Видео дня

Сотрудники СБУ выяснили, что к кибератаке причастна подконтрольная спецслужбам РФ хакерская группировка, которая специализируется на взломах электронных систем инфраструктурных объектов.

"СБУ предупреждает, что такие атаки врага могут возникнуть и в будущем, поэтому призывает граждан быть внимательными, больше внимания уделять защите своих компьютерных сетей, использовать для них сложные пароли и постепенно их менять", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства против хакеров по ст. 361 УК Украины за несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей.

Деятельность российских хакеров - последние инциденты

25 января российские хакеры атаковали ряд немецких правительственных веб-сайтов. Это, вероятно, произошло в ответ на решение Германии о поставках танков в Украину.

Также в январе 2022 года российские хакеры атаковали сайты Ватикана через несколько дней после того, как Папа Римский Франциск заявил о жестокости военных РФ.

Ранее в Bloomberg предупредили, что Россия усилит свои кибератаки для давления на источники военной и политической поддержки Украины.

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